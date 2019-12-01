Primera quincena de octubre, 68 homicidios en Michoacán con Morelia y Zamora a la cabeza; policías y mujeres entre las víctimas

Morelia, Mich., a 18 de octubre de 2025.- Abatidos, ejecutados, decapitados, hombres, mujeres, policías, adolescentes, así han caído 68 personas en la primera quincena de octubre en al menos 17 municipios de Michoacán, aunque los recurrentes, como en otros meses, han sido Morelia, Zamora, Buenavista y Uruapan, que se colocan como los más violentos de la entidad.

Además de los cuatro mencionados, otros municipios donde la violencia ha cobrado vidas en el lapso de referencia, han sido Irimbo, Cuitzeo, Tepalcatepec, Indaparapeo, Salvador Escalante, Peribán, Apatzingán, Pátzcuaro, Hidalgo, Parácuaro, Tarímbaro, Madero y Coeneo.

También como en otros meses, la sombra del crimen organizado ha estado detrás de estos crímenes y más cuando han caído en fuertes enfrentamientos con las fuerzas federales y estatales de seguridad.

Pero mención especial merece el abatimiento de tres menores de edad enrolados ya en las filas de un grupo criminal y la aprehensión de cuatro más también adolescentes; también, en estos primeros quince días de octubre, seis mujeres fueron asesinadas.

Comienza la racha

Apenas comenzaba octubre cuando en Zamora se registró un fuerte enfrentamiento entre una célula de los Caballeros Templarios y elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; ahí se desmanteló un campamento utilizado por un grupo delincuencial.

Conforme pasaron las horas, se fue dando información a cuentagotas de “tres agresores abatidos y cuatro más detenidos”: sería la Fiscalía estatal quien daría a conocer un hecho que pasó desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación: la célula criminal estaba conformada por adolescentes.

Los fallecidos fueron identificados como Sergio T., de 20 años de edad, vecino de la colonia Ejidal Sur, Cristian Manuel M., de 17 años, quien vivía en la colonia Revolución y José Francisco B., de 15 años de edad, domiciliado en la colonia La Lima.

Los detenidos fueron Juan Armando, Jorge Manuel, José Francisco y Ramón Francisco, de 14,15, 15 y 16 años de edad respectivamente.

El viernes 3 en Zamora, en distintos puntos cercanos a la comunidad de Villa Fuerte, en los límites del municipio de Zamora y Jacona, las autoridades localizaron 3 cadáveres del sexo masculino, dos de ellos con huellas de tortura; uno fue identificado como José B., de 40 años de edad, el otro cuerpo era de un hombre de entre 40 y 45 años de edad y el tercero correspondía a un hombre de entre 60 y 65 años.

El 4 de octubre en Tepalcatepec, una pareja fue asesinada a balazos en las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, en la zona Centro del municipio; la fémina respondía al nombre Jessica Esmeralda V., de 27 años., que dejó en la orfandad a tres menores. El hombre fue identificado como Francisco Javier H., alias “Kiko”, de 26 años de edad.

Ese mismo 4 de octubre pero en Buenavista, una agresión armada dejó tres personas sin vida, dos policías y un civil. Los elementos fallecidos en el ataque armado, fueron identificados como -Catalina Gamiño Gamiño y Gonzalo Fernández Chávez mientras que el civil, se llamó Adán Núñez Mendoza.

El 5 de octubre en Salvador Escalante, una pareja que iba a bordo de una camioneta de alta gama, fue acribillada a balazos por un grupo de sujetos fuertemente armados, en las inmediaciones del acceso a la comunidad de El Chicharrón; fueron reconocidos como Gabriela Andrea, de 36 años, y Paz G., de 44 años.

También el 5 de octubre pero en Tepalcatepec, fue localizado el cuerpo decapitado de un conocido recolector de basura; fue identificado como Jesús E., de 45 años de edad.

También ese día 5 en Morelia, un hombre fue ejecutado a balazos en la vía pública de la colonia San Juanito Itzícuaro; la víctima no fue identificada pero vestía uniforme de seguridad privada.

Ya el lunes 6 de octubre en Peribán, al concluir el baile de fiestas patronales en la comunidad de San Francisco, una riña al calor de la copas dejó como saldo tres hombres muertos a balazos en plena plaza del lugar; las víctima fueron identificadas como Jesús A., de 26 años de edad, Emir Alonso S., de 55 años y Mario B., de 59 años.

El martes 7 en Buenavista, tres presuntos integrantes de una célula criminal fueron abatidos tras enfrentarse a balazos en contra de fuerzas estatales y federales de seguridad en la periferia de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, La Ruana.

También ese día 7, pero Pátzcuaro, dos hombres fueron ejecutados en un camino de terracería ubicado en la comunidad de Iguarán.

De igual forma ese martes 7 pero en Apatzingán, delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta, fueron abatidos al enfrentarse a balazos con policías municipales y estatales, en la localidad de Chandio; de ellos se ignoran sus identidades, pero ambos tenían entre 25 y 30 años de edad.

El miércoles 8 en Hidalgo, se registró un asesinato al interior de una tienda de productos naturistas ubicada en pleno Centro Histórico; la víctima era un médico naturista de origen colombiano, de nombre Julián, quien tenía múltiples heridas de bala y de arma blanca.

El viernes 10 en Parácuaro, sujetos fuertemente armados emboscaron a policías municipales, con saldo de un oficial muerto y dos gravemente heridos; la víctima que perdió la vida no fue identificada, pero se supo que uno de los lesionados se llamaba Antonio A., de 20 años de edad y el otro Alfonso L., de 33 años.

El 10 de octubre en Morelia, una agresión armada en un domicilio de la colonia Leandro Valle, dejó cinco personas sin vida, entre ellas Montserrat C., de 26 años de edad.

El día 11 pero en Zamora, un joven estudiante de preparatoria, fue asesinado a balazos en la colonia El Porvenir, cuando acudía a visitar a su novia; fue reconocido como Mauro Leonardo F. M., de 16 años.

También el 11 pero en Morelia, una pareja fue localizada sin vida y con impactos de bala en una brecha que conecta a los fraccionamientos La Aldea 4 y Ampliación La Aldea; el hombre tenía aproximadamente 40 años de edad, vestía un pantalón azul, unas botas tácticas de color beige, una sudadera verde olivo y un chaleco táctico. La mujer, de entre 35 y 40 años, portaba una blusa azul, bermudas, una malla corta del mismo tono y tenis blancos.

El domingo 12 de octubre en Tarímbaro, un hombre, quien estaba desaparecido, fue hallado ejecutado en las cercanías del Barrio de la Cruz, cerca de la carretera Morelia – Salamanca; los homicidas colocaron en el cuerpo una cartulina con mensaje firmado por un grupo criminal y fue identificado como Rogelio G., de 37 años de edad, quien fue visto por última vez con vida el 10 de octubre en Huandacareo.