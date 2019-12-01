Detienen a joven por presunta extorsión a comerciantes en Iztapalapa, Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 21:11:00
Iztapalapa, Ciudad de México, 18 de octubre de 2025.- Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a un joven acusado de exigir dinero a comerciantes del Centro de Transferencia Modal Santa Martha Acatitla, presuntamente a cambio de no agredirlos ni dañar sus negocios.

El hecho se registró cuando los agentes realizaban recorridos preventivos en la zona del paradero, ubicado en la esquina de calzada Ignacio Zaragoza y avenida Siervo de la Nación, en la colonia Ermita Zaragoza. En ese momento, fueron alertados por varios comerciantes que denunciaron haber sido amenazados por un sujeto.

Uno de los afectados, empleado de un local de accesorios para teléfono, señaló al presunto extorsionador, quien le habría entregado un número de cuenta bancaria para depositar la suma exigida. Los oficiales le dieron alcance y, tras una revisión preventiva, le encontraron una tarjeta bancaria con el número referido, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido, de 22 años de edad, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener presencia policial en zonas comerciales para prevenir delitos como la extorsión.

