Ataque armado deja dos muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato

Apaseo el Alto, Guanajuato, 18 de octubre de 2025.- Dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda de la colonia Manuel Ávila Camacho, luego de que un grupo de sujetos irrumpiera en el lugar y abriera fuego de manera directa contra ellos.

El ataque ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del sábado, sobre la calle Guadalupe Victoria, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, los cuerpos de seguridad localizaron a dos hombres sin vida dentro del inmueble, ambos con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas convivían cuando fueron sorprendidas por los agresores, quienes ingresaron violentamente y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. Uno de los fallecidos fue identificado de manera extraoficial con el apodo de El Chilango.

La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía Regional realizaba las diligencias correspondientes y recolectaba indicios para integrar la carpeta de investigación. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.