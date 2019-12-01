Detienen a dos personas con sustancia nociva en Azcapotzalco, Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 21:04:58

Azcapotzalco, Ciudad de México, 18 de octubre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre y una mujer por presunta posesión de drogas, durante un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Barrio Nextengo.

De acuerdo con el reporte, los agentes patrullaban la zona de las calles Industria y Centenario cuando detectaron a dos personas intercambiando pequeñas bolsas de plástico por dinero, acción que levantó sospechas de una posible compraventa de narcóticos.

Al notar la presencia de los uniformados, los implicados intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante. Tras una revisión preventiva, se les aseguraron 25 envoltorios con una sustancia con características de la cocaína, una mochila tipo cangurera y dinero en efectivo.

Las personas detenidas fueron identificadas como una mujer de 19 años y un hombre de 57, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Las autoridades capitalinas señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para inhibir la venta y distribución de droga en la vía pública.