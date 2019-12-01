¡Orgullo de Michoacán! Fiscalía y SIE conquistan la Copa OXXO nacional y ahora van por el título latinoamericano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 19:19:19

Monterrey, NL., a 18 de octubre de 2025.— ¡Michoacán está de fiesta! El representativo conformado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se coronó campeón nacional de la Copa OXXO 2025, el torneo que reunió a más de 120 selecciones de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas de todo México.

Con entrega, táctica y una defensa impenetrable, el equipo michoacano arrasó con rivales de todo el país y levantó el trofeo en Monterrey, Nuevo León, consolidándose como la mejor escuadra de seguridad del país. Este triunfo es reflejo del compromiso, disciplina y espíritu de unidad que caracteriza a las instituciones michoacanas.

De la cancha al honor nacional

Durante la competencia, el conjunto de Michoacán mostró una combinación letal de estrategia y pasión, superando a selecciones de estados con larga tradición futbolística dentro del sector de seguridad.

Su desempeño no solo los llevó al campeonato, sino que los colocó como referente de trabajo en equipo y liderazgo institucional.

Próximo reto: el campeonato latinoamericano en San Luis Potosí

El triunfo nacional no marca el final, sino el inicio de un nuevo desafío.

Ahora, el equipo representativo de Michoacán se alista para participar en el Campeonato Latinoamericano de Instituciones de Seguridad, que se celebrará a finales de octubre en San Luis Potosí, donde enfrentarán a selecciones de distintos países de América Latina.

Con la mira puesta en lo más alto, los jugadores michoacanos buscarán repetir la hazaña y dejar el nombre del estado y de México en lo más alto del podio continental.

El triunfo en la Copa OXXO no solo representa una medalla más, sino un símbolo de unión y fortaleza institucional, donde la coordinación entre la Fiscalía y la SIE demostró que la estrategia también se juega en equipo, dentro y fuera del campo.

Con esta victoria, Michoacán se posiciona como potencia nacional en el deporte institucional, y su siguiente objetivo está claro: traer el campeonato latinoamericano a casa.