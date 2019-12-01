  Detienen a hombre con sustancias nociva y relacionado en homicidio en Tláhuac; tenía seis ingresos al penal

Tláhuac, Ciudad de México, 18 de octubre de 2025.- Un hombre con antecedentes penales fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de ser identificado como posible implicado en una agresión con arma punzocortante ocurrida en la colonia Miguel Hidalgo, donde un hombre perdió la vida.

De acuerdo con el informe policial, durante el seguimiento de las investigaciones y el análisis de las cámaras del C2 Oriente, se detectó a un individuo que huyó del lugar tras la agresión. Con base en esta información, se implementaron recorridos de vigilancia en distintos puntos de la alcaldía.

Durante uno de estos patrullajes, en la colonia Santa Ana Poniente, los agentes observaron a un sujeto con las características del agresor, quien manipulaba varias bolsas de plástico. Tras una revisión preventiva, se le aseguraron 40 dosis de una sustancia con apariencia de crystal, un cuchillo, un teléfono celular y una mochila.

El detenido, de 29 años, fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Según los registros, cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo, despojo y allanamiento de morada, cometidos entre 2014 y 2025.