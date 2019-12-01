Fallece hombre luego de ser atropellado en la autopista federal 57 México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 16:18:46
El Marqués, Querétaro, a 16 de noviembre de 2025.- Un hombre en aparente situación de calle, perdió la vida luego de ser atropellado por un camión Flecha Azul, en la autopista federal 57 México-Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de Cumbres de Conin en dirección a la capital queretana, luego de que el ahora occiso intentó ganarles el paso a los vehículos.

El camión de transporte lo alcanzó, lo atropelló y por las heridas que presentó la persona, perdió la vida casi de manera inmediata, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los rescatistas.

Una vez en el lugar, paramédicos de CAPUFE y personal de Protección Civil de El Marqués, confirmaron la muerte de la persona, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de la FGE.

Una vez en el lugar, elementos de la Guardia Nacional y servicios periciales, se realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.

