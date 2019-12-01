Vinculan a proceso a cuatro mujeres que habrían violado a una mujer en Contepec, Michoacán 

Zitácuaro, Michoacán, 16 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de cuatro mujeres, presuntas responsables del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una mujer en el municipio de Contepec. 

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, el pasado 23 de marzo, la víctima caminaba por la calle cuando fue interceptada por Ana Luisa “N”, Rosa Isela “N”, María Guadalupe “N” y Lizbeth “N”, quienes tras hacerle unos reclamos la atacaron sexualmente. 

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro dio inicio con las actuaciones, estableciendo la posible participación de las antes señaladas en el delito, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra. 

Personal de la FGE logró la detención de las presuntas responsables, quienes fueron trasladadas al Centro Penitenciario local, donde un Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso; les fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

