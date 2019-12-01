Ataque armado deja a sujeto gravemente herido en Jacona, Michoacán; recibió 4 tiros pero corrió para salvar su vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 14:50:39
Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– Por razones desconocidas, un hombre fue perseguido por sujetos armados que lo atacaron a balazos, resultando lesionado en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de Universidad del municipio de Jacona, Michoacán.

El ataque se registró la noche del sábado, cuando la víctima, que caminaba por la calle, fue sorprendida por dos sujetos armados, quienes lo persiguieron por varias calles mientras le disparaban, con la intención de darle muerte.

Sin embargo, el hombre logró correr hasta llegar a las afueras del salón de eventos "Bengala", ubicado a un costado del Libramiento Sur de esta ciudad, justo frente al fraccionamiento mencionado.

Los asistentes a la fiesta solicitaron ayuda a los elementos de Seguridad Pública, y rápidamente llegaron varios uniformados de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como una ambulancia de Protección Civil Municipal. 

Se conoció que este hombre baleado es vecino de la colonia Tamandaro y fue trasladado a un hospital en la ciudad de Zamora, donde quedó internado con cuatro balazos en su cuerpo: dos en el abdomen y otros dos en los brazos, pero con vida.

Noventa Grados
