Designa Bedolla a Ramsés Vega Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial en la SSP Michoacán; perfil con amplia trayectoria militar, táctica y de inteligencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 15:09:50

Morelia, Mich., a 16 de noviembre de 2025.-

El Gobierno de Michoacán dio un paso clave en el reforzamiento de su estrategia de seguridad al designar a Ramsés Adalid Vega Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un funcionario con un perfil marcado por la disciplina castrense, la operación táctica y la profesionalización policial.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la entrega del nombramiento, destacando la trayectoria de Vega Sayabedra, quien hasta ahora se desempeñaba como director general de la Policía Auxiliar, dependencia donde impulsó un proceso sostenido de fortalecimiento táctico, capacitación especializada y coordinación interinstitucional.

La llegada de Sayabedra se enmarca en el fortalecimiento del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia con la que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla busca consolidar una estructura operativa más sólida, profesional y eficaz frente a los desafíos de seguridad en la entidad.

Un perfil forjado en operación, inteligencia y disciplina

Licenciado en Derecho por el INACE, Ramsés Sayabedra cuenta con una sólida experiencia en operación y seguridadtanto en el ámbito militar como civil. Sus primeros siete años de trayectoria transcurrieron en el Ejército Mexicano, donde desarrolló bases de disciplina, mando y tácticas operativas que posteriormente trasladó al servicio público civil.

En el terreno de la formación policial, ha ocupado cargos clave como Jefe de orden y disciplina, Coordinador de seguridad, Secretario técnico, y Secretario particular en la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, una de las principales instituciones formadoras de mandos y cuerpos operativos en la región.

Su experiencia también incluye labores como instructor táctico en la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro y responsabilidades estratégicas dentro de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, donde encabezó la coordinación de capacitación en seguridad privada, la jefatura de vinculación, y la coordinación de programas estratégicos.

A esta experiencia se suma una amplia formación complementaria en cursos, diplomados y seminarios especializados tanto en México como en el extranjero, lo que ha consolidado su perfil técnico y operativo.

Refuerzo a la estrategia estatal de seguridad

Con el nombramiento de Vega Sayabedra, el Gobierno de Michoacán busca incrementar la capacidad de reacción operativa, fortalecer la inteligencia policial, mejorar los mecanismos de coordinación con la Federación y robustecer la presencia institucional en todo el territorio estatal.

La designación de un perfil con trayectoria militar, experiencia académica, formación táctica y operación directa responde a la necesidad de contar con mandos más técnicos y profesionales en un momento clave para la seguridad del estado.

El Ejecutivo estatal confía en que la experiencia y liderazgo de Ramsés Sayabedra se traduzcan en mayores resultados operativos, mejor articulación institucional y un avance sostenido en la construcción de paz en Michoacán.