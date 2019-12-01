Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco

Amatlán de Cañas, Nayarit, a 2 de enero de 2026.- El expresidente municipal de Amatlán de Cañas, Saúl Parra Ramírez, fue localizado sin vida luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un barranco de más de 180 metros de profundidad, en la carretera Ahuacatlán–Amatlán, a la altura del kilómetro 14. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido confirmadas, aunque de manera preliminar se presume que una posible falla mecánica habría provocado la pérdida de control de la unidad.

Parra Ramírez encabezó la administración municipal de Amatlán de Cañas durante el periodo 2017–2021, en esta demarcación ubicada al sur del estado de Nayarit y colindante con Jalisco.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas y estuvieron a cargo de voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencias, así como de personal del propio ayuntamiento. Los trabajos se vieron dificultados por la profundidad del barranco y las condiciones naturales del terreno, lo que complicó la recuperación tanto del vehículo, como del cuerpo.

Tras darse a conocer el fallecimiento, usuarios de redes sociales han expresado mensajes de condolencias y solidaridad hacia los familiares del exalcalde, deseándoles fortaleza ante esta pérdida.