Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco

Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 16:24:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Amatlán de Cañas, Nayarit, a 2 de enero de 2026.- El expresidente municipal de Amatlán de Cañas, Saúl Parra Ramírez, fue localizado sin vida luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un barranco de más de 180 metros de profundidad, en la carretera Ahuacatlán–Amatlán, a la altura del kilómetro 14. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido confirmadas, aunque de manera preliminar se presume que una posible falla mecánica habría provocado la pérdida de control de la unidad.

Parra Ramírez encabezó la administración municipal de Amatlán de Cañas durante el periodo 2017–2021, en esta demarcación ubicada al sur del estado de Nayarit y colindante con Jalisco.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas y estuvieron a cargo de voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencias, así como de personal del propio ayuntamiento. Los trabajos se vieron dificultados por la profundidad del barranco y las condiciones naturales del terreno, lo que complicó la recuperación tanto del vehículo, como del cuerpo.

Tras darse a conocer el fallecimiento, usuarios de redes sociales han expresado mensajes de condolencias y solidaridad hacia los familiares del exalcalde, deseándoles fortaleza ante esta pérdida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco
Ataque armado deja sin vida a un hombre en un autolavado de Celaya, Guanajuato
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Aparatoso choque deja una lesionada en la colonia Jurica del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Michoacán: 18 colombianos desaparecidos; localizados 4 confirman que fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado
Sectur sin reporte de afectaciones por sismo en la costa michoacana
Policías en sentido contrario se estrellan contra dos autos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: cinco heridos, entre ellos dos agentes
Comentarios