Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:24:29

Saltillo, Coahuila, a 10 de septiembre de 2025.- Tras caer en un bote de agua accidentalmente, un bebé de un año de edad perdió la vida, esto, mientras estaba al cuidado de su abuela en Saltillo, Coahuila.

Según la información, la abuela dejó al menor al cuidado de su nieto mayor de 9 años, debido a que necesitaba entrar al baño, en ese momento, el bebé gateo hasta una cubeta de agua y cayó adentro, quedando inconsciente.

Al volver, la mujer se percató de lo sucedido e intentó reanimar al bebé, pero no lo logró, por lo que dio aviso a la madre del menor y ambas lo llevaron al Hospital del Magisterio, donde al ingresar, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del menor, quien fue identificado como Johan Gael “N”, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para practicarle la necropsia que marca la ley, ahí fue reclamado por su madre María Fernanda “N”.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realiza las investigaciones correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos y verificar si existe alguna responsabilidad legal por parte de los adultos involucrados.