Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila

Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:24:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Saltillo, Coahuila, a 10 de septiembre de 2025.- Tras caer en un bote de agua accidentalmente, un bebé de un año de edad perdió la vida, esto, mientras estaba al cuidado de su abuela en Saltillo, Coahuila.

Según la información, la abuela dejó al menor al cuidado de su nieto mayor de 9 años, debido a que necesitaba entrar al baño, en ese momento, el bebé gateo hasta una cubeta de agua y cayó adentro, quedando inconsciente.

Al volver, la mujer se percató de lo sucedido e intentó reanimar al bebé, pero no lo logró, por lo que dio aviso a la madre del menor y ambas lo llevaron al Hospital del Magisterio, donde al ingresar, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del menor, quien fue identificado como Johan Gael “N”, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para practicarle la necropsia que marca la ley, ahí fue reclamado por su madre María Fernanda “N”.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realiza las investigaciones correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos y verificar si existe alguna responsabilidad legal por parte de los adultos involucrados.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Caen 5 sospechosos de agresión armada contra autoridades en Ecatepec
María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N” detenidos por secuestro en Salamanca
Más información de la categoria
Reginaldo Sandoval tendría que sujetarse a encuesta si quiere ser candidato de coalición: Morena Michoacán
Ha destinado 15 mdp el Ayuntamiento de Querétaro para apoyar a familias afectadas por la temporada de lluvias
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Sheinbaum sale en defensa de las Fuerzas Armadas:
Comentarios