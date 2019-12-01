Fallece albañil al caer de una obra en CU de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:22:38

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer de lo alto de una obra en la que trabajaba en Ciudad Universitaria (CU), un albañil perdió la vida.

Al respecto, se informó que Juan Z., de 55 años, se encontraba trabajando en una construcción en CU.

En un momento determinado, cayó accidentalmente de lo alto de la obra, lo que le ocasionó lesiones mortales.

Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se constituyó en el sitio para dar fe del levantamiento del cuerpo.