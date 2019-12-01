Fallece al ser atropellado en colonia Miguel Hidalgo de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:02:18

Querétaro, Qro.- 12 de diciembre de 2025.- La madrugada de este viernes, un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado, en la colonia Miguel Hidalgo, en la zona norte de la capital queretana.

Fue en el boulevard California, en donde policías se aproximaron, luego de que un ciudadano les reportara que una persona se encontraba tendida en la vía pública.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.