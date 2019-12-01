Fallece ahogado pescador en la Presa del Bosque en Zitácuaro, Michoacán

Fallece ahogado pescador en la Presa del Bosque en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:33:04
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Zitácuaro, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Un pescador que realizaba labores de su trabajo en las aguas de la Presa del Bosque, perdió la vida luego de que cayera accidentalmente de la embarcación en la que viajaba.

Al respecto se informó que un par de pescadores realizaban labores en las aguas del referido embalse.

En un momento determinado uno de los dos cayó por accidente al agua y lamentablemente no salió, por lo que su compañero solicitó auxilio.

Fueron elementos del cuerpo de Bomberos quienes realizaron labores búsqueda con la colaboración de otros pescadores.

Finalmente se localizó el cuerpo sin vida del hombre situación por la que personal de la Fiscalía General de Estado de Michoacán tomó conocimiento de los hechos.

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