Fallece adulto mayor durante función de cine en Monterrey, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 18:36:38
Monterrey, Nuevo León, a 21 de agosto de 2025.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida dentro de una sala de cine en la Plaza Céntrika en Monterrey, Nuevo León.

Según información de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, los hechos ocurrieron en la sala número 9 del referido cine ubicado en el cruce de Vicente Guerrero y La Chimenea de la colonia Del Prado, donde un hombre comenzó a sentir dificultades para respirar, por lo que su acompañante salió de la sala en busca de ayuda, pero cuando volvió, el hombre había perdido el conocimiento.

Por ello, se pidió la ayuda de personal del cine, quienes llamaron al número de emergencias de inmediato.

Al lugar arribaron paramédicos, pero a pesar de sus esfuerzos por reanimarlo, indicaron que la víctima de entre 60 y 65 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones se encargaron de acordonar el área, para que los peritos de la FGE pudieran realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no ha sido determinada la causa del fallecimiento del hombre, por lo que se definirá por medio de la autopsia que marca la ley, aunque las autoridades indicaron que no presentaba signos de violencia, pero todo apunta a que fue por causas naturales.

A pesar de lo ocurrido, las actividades en el cine continuaron, solamente la sala número 9 permaneció cerrada en lo que realizaban los peritajes necesarios.

 

 

