Fallece adolescente por presunta cirugía estética en Durango; pide su padre que se investigue el caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 12:20:31

Durango, Durango, a 22 de septiembre de 2025.- Una menor de 14 años de edad falleció, presuntamente después de una cirugía estética, así lo dio a conocer su padre, quien realizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, debido a que la madre de la adolescente no le informó sobre el procedimiento.

Fue durante el funeral de Paloma Nicole Arellano Escobedo, que su progenitor Carlos Arellano, descubrió que había sido sometida a una cirugía de implante mamario, el cual presuntamente habría provocado su hospitalización y posteriormente el deceso.

De acuerdo a declaraciones del padre, la madre de Paloma le dijo que la menor se había contagiado de Covid-19, por lo que el pasado 11 de septiembre le avisó que viajarían a unas cabañas ubicadas en la sierra de Durango para aislarse, además de que le advirtió que si no respondía las llamadas telefónicas, era porque no había señal.

Debido a que se encuentran separados, al hombre no se le hizo raro, pero el lunes 15 de septiembre la madre le avisó que su hija estaba hospitalizada de gravedad en una clínica privada, y él pensó que se había complicado la enfermedad que supuestamente tenía la adolescente.

Estando internada, Nicole sufrió un paro cardiorrespiratorio, que le provocó una inflamación en la parte superior del cerebro, por lo que le indujeron el coma y fue intubada.

En la semana que permaneció internada, Paloma tuvo varias complicaciones y le realizaban limpiezas internas por la acumulación de mucosidad.

El pasado viernes 19 de septiembre la menor tuvo una mejoría, por lo que los médicos decidieron desintubarla.

"Había movimiento en su mano, me tomó de la mano, pudo voltear su cabecita para los lados", declaró el padre.

​La noche de ese mismo viernes, comenzó a empeorar su salud y la canalizaron nuevamente tras presentar una inflamación en la parte baja del cerebro, y finalmente el sábado los médicos la declararon con muerte cerebral.

Al solicitar un tiempo a solas con su hija en el hospital, Carlos se dio cuenta que Paloma usaba un corpiño quirúrgico, algo extraño, pero él decidió no comentar nada en el momento.

​"Falleció mi niña, nos entregaron el certificado al momento. No sé cómo lo hicieron tan rápido que ya lo tenía la madre de mi hija... en ningún momento estuvo la fiscalía", aseguró Carlos.

Ya estando en la funeraria, el padre solicitó un momento a solas con el cuerpo de su hija, junto a su madre, su hermana y una cuñada, con la finalidad de abrir el ataúd y revisar los restos de la menor, y se percataron que la adolescente tenía las cicatrices de una mamoplastia.

"Vimos que tenía implantes, implantes en la niña, y este, pues, vimos las cicatrices que le habían hecho", detalló.

Tras el hallazgo, el señor Carlos fue a la FGE de Durango, donde interpuso la denuncia correspondiente. El cuerpo de la menor fue trasladado de la funeraria al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le realizaron la necropsia de ley y se espera que los resultados de las pruebas sean entregados en un máximo de 20 días.

​