Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:42:53

San Felipe, Guanajuato, a 29 de septiembre 2025.- Una falla en un juego mecánico en la 44 Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025, dejó al menos cinco personas heridas y dos más suspendidas a más de metros de altura atrapadas en una canastilla.

Las víctimas sufrieron varios golpes y tres de ellas lograron salir de la atracción por su propia cuenta; no obstante, las otras dos fueron rescatadas por personal de Protección Civil.

Los servidores públicos utilizaron grúas, elevadores y un dron, con el fin de evaluar el daño.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el juego mecánico falló e impactó su propia estructura.

Las dos personas rescatadas recibieron apoyo de los paramédicos por una crisis nerviosa y golpes.