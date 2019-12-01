Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato

Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:42:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Felipe, Guanajuato, a 29 de septiembre 2025.- Una falla en un juego mecánico en la 44 Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025, dejó al menos cinco personas heridas y dos más suspendidas a más de metros de altura atrapadas en una canastilla.

Las víctimas sufrieron varios golpes y tres de ellas lograron salir de la atracción por su propia cuenta; no obstante, las otras dos fueron rescatadas por personal de Protección Civil.

Los servidores públicos utilizaron grúas, elevadores y un dron, con el fin de evaluar el daño.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el juego mecánico falló e impactó su propia estructura.

Las dos personas rescatadas recibieron apoyo de los paramédicos por una crisis nerviosa y golpes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios