Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.– Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI y diputado local, no descartó que la agresión armada contra su hermano, el activista René Valencia, provenga de los mismos actores criminales responsables del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En su rueda de prensa semanal, Valencia Reyes apuntó al legislador federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, de presuntos vínculos con el mismo grupo criminal al que atribuyen el ataque contra René.

"Tal vez no fui explícito, pero sí, no tengo la menor duda, de ahí vino todo. ¿Tiene algún otro elemento de prueba además de esto que presentó ante una acusación tan grave?... Yo lo dije la vez pasada: Leonel Godoy es delincuente, no es pendejo; son más que evidentes sus vínculos con ese cartel delictivo a través de este grupo. Tiene, además, el chaleco guinda que le da impunidad, no le va a pasar nada. A lo mejor a mí me matan en unos días y sabes qué va a pasar con Godoy: nada", indicó el ex edil de Tepalcatepec al ser cuestionado sobre si tenía elementos de prueba sobre sus acusaciones.

Valencia Reyes relató que su hermano identificó a los agresores por sus chalecos con las siglas CJNG durante el atentado.

"Ahí andan los delincuentes, cínicamente. Los que mataron a Carlos Manzo, ahí andan. Y no dudo que sean los mismos que mandaron hacer eso con mi hermano". Afirmó que las autoridades tienen debidamente identificado al grupo criminal involucrado, pero criticó lo que calificó como falta de "carácter" para confrontarlos.

El priista presentó lo que llamó "clases exprés de historia contemporánea de México", mostrando imágenes y documentos para respaldar sus acusaciones. Recordó el caso de Julio César Godoy Toscano, quien en 2010 fue acusado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El diputado local criticó la tesis doctoral de Leonel Godoy Rangel, presentada en 2020 y titulada "Los desafíos del sistema penal y penitenciario en México". Según el priista, el documento se enfoca en derechos de personas privadas de la libertad y reinserción social, en lugar de la seguridad ciudadana. "Todo muy humano, muy garantista, el doctor Godoy", ironizó Valencia, cuestionando la validez del título: "No figura cédula profesional de doctorado ni maestría; viola la ley al ostentarse como doctor".