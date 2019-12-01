En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego

En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 16:56:55
Zamora, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal detuvieron a un hombre, aseguraron tres armas de fuego y un vehículo en Zamora.

Sobre el particular se informó que fue en atención a un reporte, que elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, FGE y Policía local implementaron un operativo para localizar un vehículo marca Volkswagen, presuntamente relacionado en un homicidio. 

Derivado del despliegue policial y castrense, los uniformados localizaron el vehículo en el fraccionamiento Monte Olivo, al notar la presencia de las autoridades, un hombre descendió de la unidad y realizó detonaciones de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas, sujeto que fue requerido.

Tras la inspección, al implicado se le aseguró un arma de fuego calibre .9 milímetros; de igual manera, al interior del vehículo se localizaron dos armas adicionales del mismo calibre. Tanto el detenido como el armamento fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica tras las diligencias de ley.

