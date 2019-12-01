Corte de circulación ocasionó aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro; hay 4 personas lesionadas

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 17:10:36

El Marqués, Querétaro, a 14 de enero de 2026.- Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, luego de un aparatoso choque entre un auto y una ambulancia de Protección Civil del municipio de El Marqués.

El accidente ocurrió a la altura de la gasolinera, ubicada en La Noria, en donde el auto, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad, realizó un corte de circulación, lo que derivó la colisión.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, para brindar los primeros auxilios y posteriormente determinar la gravedad de las lesiones de las cuatro personas y determinar si requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada, por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.