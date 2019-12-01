Camioneta sale del camino y vuelca tras descortesía vial en la carretera a Bernal, del municipio de El Marqués

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 17:04:10

El Marqués, Querétaro, a 14 de enero de 2026.- Daños materiales y carga vehícular, fue lo que ocasionó la volcadura de una camioneta, que se registró en la carretera a Bernal, en el municipio de El Marqués.

Fue a la altura del Zoológico Wameru, en donde se registró una descortesía vial, la cual posteriormente ocasionó que la camioneta saliera del camino y volcara.

A través de la línea de emergencias 911 se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se aproximaron los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Afortunadamente el accidente no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar algún traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de una grúa se realizaron maniobras para retirar el vehículo accidentado.