Explota pipa en la México-Tuxpan tras caer de puente vehicular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 08:00:07

Tulancingo, Hidalgo, 22 de enero del 2026.- Una pipa que transportaba hidrocarburo explotó sobre la autopista México-Tuxpan, lo cual provocó un intenso despliegue de servicios de emergencias a la altura del municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada de este jueves, a la altura del kilómetro 109, informaron las autoridades.

Informes preliminares señalan que la pipa siniestrada cayó del puente vehicular ubicado en la localidad de Santa María Asunción, previo a su arribo a la caseta de San Alejo.

Ante la situación, la Guardia Nacional anunció el cierre de la autopista en dirección a Tuxpan.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas que lamentar ni personas lesionadas.