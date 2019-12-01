Decomisa la FGE de Veracruz al menos 6 avionetas en el municipio de Otatitlán

Otatitlán, Veracruz, a 6 de febrero de 2026.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz aseguraron al menos seis avionetas localizadas en un inmueble situado sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, en el municipio de Otatitlán. El predio quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de una investigación en curso.

De acuerdo con la información oficial, cinco de las aeronaves estaban en condiciones operativas, mientras que una más fue hallada parcialmente desmantelada. Además, en el sitio se localizó un fuselaje sin hélices, motor ni tren de aterrizaje, lo que reforzó las sospechas sobre el uso irregular del lugar.

El aseguramiento se realizó tras obtener la autorización de una autoridad judicial federal. Las investigaciones apuntan a que el inmueble presuntamente era utilizado para despegues y aterrizajes no autorizados, y su ubicación fue detectada gracias a una llamada anónima realizada a los números de emergencia.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó: “La Fiscalía General de la República (FGR), integra la carpeta de investigación correspondiente, derivado del aseguramiento de seis avionetas, (…) La carpeta de investigación se inició por la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo”.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con fuerzas federales y estatales, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR en Veracruz.