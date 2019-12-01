Aseguran campamento tras ataque armado a policías en Salvador Escalante, Michoacán: Hallan equipo táctico y camisola con distintivos de la GN 

Salvador Escalante, Mich., a 6 de febrero de 2026.- Tras un ataque armado contra policías municipales este viernes, elementos de la Guardia Civil localizaron y destruyeron un narcocampamento en la zona serrana de la tenencia de Opopeo, en un operativo que dejó al descubierto inquietantes indicios.

La movilización se activó la tarde de este viernes como parte de un operativo de búsqueda para dar con los responsables de la agresión a balazos contra policías municipales de Salvador Escalante. A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron víctimas, evitando una tragedia mayor.

Al internarse entre la maleza y lo escarpado del terreno, los agentes estatales ubicaron un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado. En el sitio fueron aseguradas prendas de vestir y equipo táctico de uso militar, confirmando la operación de grupos armados en la región.

Sin embargo, el hallazgo que encendió las alarmas fue el de una camisola camuflada con distintivos bordados de la Guardia Nacional, localizada entre pantalones y ropa táctica. En el cuello de la prenda se observaron dos bordados: uno con las siglas “GN” y otro con el número “25”, un detalle que genera suspicacias sobre el origen del uniforme y su posible uso indebido.

De inmediato, el campamento fue desmantelado e incinerado, incluyendo las prendas y el equipo táctico, con el fin de impedir que el sitio volviera a ser utilizado con fines criminales.

Durante el operativo también fueron asegurados casquillos percutidos de distintos calibres, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Autoridades no descartan que este campamento esté directamente relacionado con la agresión armada registrada horas antes, mientras que el hallazgo de una prenda con distintivos oficiales abre nuevas líneas de investigación sobre la suplantación de identidades, el uso ilegal de uniformes y la penetración del crimen organizado en la región serrana de Michoacán.