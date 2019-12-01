Explota gasera en Chalco, Estado de México

Explota gasera en Chalco, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 07:28:15
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Chalco, Estado de México, a 25 de marzo 2026.- Una gasera ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México explotó durante la mañana del 25 de marzo.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió aproximadamente a las 05:30 h en una instalación ubicada en las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, colonia Emiliano Zapata.

Por lo anterior, las autoridades mexiquenses se movilizaron al sitio, en donde, hasta el momento no han reportado víctimas mortales ni heridos.

Imágenes en redes sociales muestran los daños en varias casas aledañas a la zona de la explosión en Chalco.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó por medio de sus canales oficiales que en dicha zona del Edomex fue desplegada una Misión de Enlace y Coordinación (ECO), con el objetivo de coordinar acciones en colaboración con los tres órdenes de gobierno.

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