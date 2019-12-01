Explosión por pirotecnia en una camioneta, deja 4 jóvenes lesionados en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 19:14:30
Celaya, Guanajuato, a 28 de diciembre de 2025.- Una explosión por pirotecnia en una camioneta ocasionó que cuatro jóvenes resultaron lesionados quiénes se dirigían a un sepelio en un panteón cercano de la avenida eje Juan Pablo Segundo. 

Cerca de las 5 de la tarde del domingo socorristas se desplazaron rápidamente tras el reporte sobre personas lesionadas a la altura de la Primera Fracción de Crespo.

En el sitio se encontraba una camioneta en color negro con el parabrisas trasero roto y un grupo de jóvenes, entre ellos cuatro que fueron valorados y llevados a un centro médico, de los cuales, uno se encuentra en estado grave. 

Según versiones en la zona el grupo de jóvenes se dirigían a un panteón cercano con la pirotecnia que posiblemente manipulaban en el camino cuando repentinamente explotó. 

Sin embargo en estos primeros reportes las autoridades investigarán y determinarán realmente las causas de los hechos 

Mientras tanto los cuatro lesionados son atendidos en un centro médico.

Noventa Grados
