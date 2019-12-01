Cae en Estados Unidos el empresario mexicano Carlos Valenzuela; está acusado de crimen organizado, fraude y extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:16:18

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención del empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años de edad, ocurrida en Houston, Texas, el pasado 16 de enero.

A través de un comunicado difundido en redes sociales este jueves 29 de enero, el ICE calificó a Valenzuela Cadena como un “delincuente indocumentado mexicano”, al señalar que intentó ocultarse en territorio estadounidense.

“El delincuente indocumentado mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos”, indicó la dependencia.

En el mensaje, la agencia federal subrayó que Estados Unidos no es un refugio para personas que buscan evadir la justicia, especialmente bajo la actual administración.

“Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales”, destacó el ICE.

Carlos Federico Valenzuela Cadena es señalado por autoridades mexicanas por los delitos de crimen organizado, fraude y extorsión.