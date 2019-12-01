Exigen normalistas la liberación de un compañero con destrozos en Morelia, Michoacán

Exigen normalistas la liberación de un compañero con destrozos en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 17:21:38
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- La tarde de este miércoles, un gran contingente de estudiantes normalistas arribó al primer cuadro de la capital michoacana.

De acuerdo a la información, realizaron la marcha en exigencia a la atención a sus demandas, además de recordar la represión que sufrió la normal de Tiripetío el 15 de octubre de 2012 y exigen la liberación de su compañero Eder Israel, quien es acusado de homicidio de otro normalista.

Granaderos se encontraban afuera de Palacio de Gobierno, por lo que tenían cercado el edificio con vallas, pero esto no fue impedimento para los estudiantes, debido a que comenzaron a derribarlas y cristalearon las ventanas, también tiraron un petardo contra la puerta, pero no explotó.

Antes de llegar al Centro Histórico, marcharon desde la Salida a Pátzcuaro, bajando por Calzada la Huerta, mientras que por todo el camino, fueron causando destrozos en negocios, hoteles, bancos, donde realizaron pintas y rompieron vidrios.

 

