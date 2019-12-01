EEUU multará con más de 92 mil pesos a quienes crucen la frontera de manera ilegal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 14:12:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos anunció que aplicará una nueva multa de 5 mil dólares, el equivalente a más de 92 mil pesos mexicanos, quienes crucen ilegalmente la frontera, informó la embajada estadounidense en México.

Lo anterior lo dio a conocer David Arizmendi, portavoz de la sede diplomática, quien añadió en un video en X que "si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias".

De igual forma, el Gobierno estadounidense informó que, a partir del 16 de octubre aplicará una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del "parole", un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

Cabe señalar que la administración del presidente Donald Trump ha tratado de revocar especialmente los programas de "parole" creados para ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que ha elevado el riesgo de deportación de sus usuarios.