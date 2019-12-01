FGR reduce a cenizas casi 100 kilos de estupefacientes, equipo táctico y dos embarcaciones aseguradas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 18:18:38

Charo, Mich., a 15 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo una imponente incineración de drogas y destrucción de embarcaciones utilizadas por el crimen organizado.

El evento, realizado en el recinto ferial del municipio de Charo, fue el escenario de una contundente demostración del poder del Estado contra el narcotráfico. Más de 95 kilos de drogas fueron devorados por las llamas, bajo la estricta supervisión de autoridades civiles, militares y forenses.

Entre el material incinerado se encontraban 90 kilos de metanfetamina, más de 5 kilos de marihuana, cocaína pura, 72 psicotrópicos y un sinfín de objetos relacionados con actividades criminales: mantas, chalecos antibalas, mochilas, teléfonos y hasta dos embarcaciones que sirvieron a grupos delictivos.

El operativo contó con la participación coordinada del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La acción fue respaldada por denuncias ciudadanas, pieza clave en la lucha contra el narcotráfico.

Las llamas, supervisadas por personal del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y del Órgano Interno de Control de la FGR, consumieron los estupefacientes mientras se constataba su peso y autenticidad.