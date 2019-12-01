Realizan marcha normalistas en Morelia, Michoacán; dejan varios destrozos a su paso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 16:34:01

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Normalistas realizan marcha la tarde de este miércoles en la capital michoacana, la cual partió desde la Salida Pátzcuaro a la altura de la colonia Xangari, con rumbo al Centro Histórico.

El gran contingente, entró a la ciudad con carros particulares, así como autobuses secuestrados.

En su paso por Calzada La Huerta, comenzaron a realizar destrozos, así como pintas en paredes y vidrios de comercios.

A su llegada al edificio de Palacio de Justicia del Estado de Michoacán, aventaron petardos, así como piedras y derribaron la puerta.

Negocios cerraron sus puertas para evitar la confrontación, pero aún así los estudiantes van realizando vandalismo por la Avenida Madero.