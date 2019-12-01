Detienen a presunta “halcón” de la delincuencia en Tianguis Limonero de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 17:55:27

Apatzingán, Mich., a 15 de octubre de 2025.– Una mujer fue detenida este miércoles por elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano durante un operativo conjunto realizado en el Tianguis Limonero, en el municipio de Apatzingán. La sospechosa portaba equipo de radiocomunicación y dosis de presunta droga, por lo que se presume podría fungir como “halcón” —informante— al servicio de grupos delictivos que operan en la región de Tierra Caliente.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la detención se llevó a cabo como parte de la Operación Apatzingán, estrategia enfocada en reforzar la vigilancia en zonas con alta incidencia delictiva.

Durante un patrullaje en la localidad de Chandio, los agentes marcaron el alto a una motocicleta marca Lifan, sin placas de circulación, conducida por una mujer. Al realizar la inspección, los uniformados encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios con hierba verde seca, con características de marihuana, que en conjunto sumaron aproximadamente 30 gramos.

Además del estupefaciente, la detenida tenía en su poder un radio de comunicación portátil, dispositivo que, según las autoridades, suele ser empleado por integrantes del crimen organizado para alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.