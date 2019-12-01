Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán

Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 14:31:55
Foto: Archivo

Morelia, Mich., a 15 de octubre de 2025.– Una fuerte movilización policial se registró este miércoles tras la orden de trasladar a todo un bloque operativo de la Policía Municipal de Salvador Escalante a la Fiscalía Regional de Morelia, donde los agentes fueron presentados junto con sus patrullas y armamento para rendir cuentas ante las autoridades.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, 18 elementos —entre ellos el comandante de turno, Álvaro de la Cruz— fueron concentrados en cumplimiento a un oficio emitido por la autoridad estatal. El día martes otro bloque operativo de ese cuerpo policiaco fue presentado ante las autoridades.

El documento oficial señala que la Fiscalía solicitó la presentación del personal, las unidades oficiales y el armamento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el fin de dar seguimiento a investigaciones en curso.

Aunque no se han revelado los motivos exactos, la movilización ha despertado sospechas de posibles irregularidades dentro del cuerpo policiaco, el cual habría sido cooptado por el crimen organizado.

El convoy, integrado por tres patrullas identificadas con los números 10-622, 82-854 y 81-304, partió hacia la capital michoacana bajo resguardo del mando regional. El operativo se ejecutó sin incidentes, pero bajo estrictas medidas de supervisión.

