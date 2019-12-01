Tragedia en CDMX: muere estudiante de 14 años dentro de la Secundaria Técnica 70

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:22:56
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2025.- Un estudiante de 14 años de edad perdió la vida al interior de la Secundaria Técnica 70, ubicada en Santa Martha Acatitla en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Reportes preliminares indicaron que el adolescente se encontraba en un salón de clases cuando se desmayó y quedó inconsciente.

A pesar de que paramédicos arribaron de manera oportuna para atender al joven, solo pudieron confirmar la muerte del mismo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de X que la causa de muerte del menor fue una cardiopatía, situación de las que fueron avisados los familiares.

