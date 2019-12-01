Aseguran arsenal en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 19:55:41

Buenavista, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil y de la Defensa Nacional se aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles en el municipio de Buenavista.

Al respecto se informó que elementos de las referidas corporaciones lrealizaban recorridos de prevención del delito y vigilancia en caminos de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana).

En un momento determinado en un camino vecinal, localizaron en calidad de abandono 1 arma de fuego, 5 cargadores y 110 cartuchos útiles.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.