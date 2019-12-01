Exceso de velocidad habría provocado choque múltiple en la carretera Salamanca–Juventino Rosas; hay cuatro fallecidos

Salamanca, Guanajuato, a 24 de agosto de 2025.- El exceso de velocidad y la posible invasión de carril, habrían sido las causas de un fatal accidente registrado la noche de este domingo sobre la carretera estatal Salamanca–Juventino Rosas, a la altura de la comunidad San Felipe de Jesús, donde cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad.

El percance ocurrió poco después de las 20:00 horas y derivó en un choque múltiple que involucró a un camión de transporte de personal con número económico JR 0071, una camioneta tipo cabina y media color blanco y un automóvil sedán de cuatro puertas. El impacto dejó a varios ocupantes prensados entre los fierros retorcidos.

Entre las víctimas se encuentra un menor y dos adultos que viajaban en la camioneta, además de otra persona que fue rescatada sin vida del sedán. Tres tripulantes más permanecían atrapados hasta la medianoche, mientras cuerpos de emergencia intensificaban las maniobras de rescate.

En el lugar trabajaron elementos de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de Salamanca, quienes confirmaron el deceso de las cuatro personas y trasladaron a varios lesionados a hospitales de la región. La Policía Civil resguardó la zona para facilitar las labores periciales y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente se habría originado tras un choque frontal entre el sedán y la camioneta, lo que ocasionó que el camión de transporte de personal, que circulaba detrás, impactara a las unidades siniestradas, multiplicando la magnitud de la tragedia.