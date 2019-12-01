El Salto, Jalisco, a 20 de noviembre de 2026.- La presencia de un fuerte olor similar al gas LP en una zona industrial de El Salto, Jalisco, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de trabajadores de varias empresas, luego de que decenas de personas presentaran malestares tras inhalar vapores generados durante un proceso de deshidratación de ajo y cebolla.

De acuerdo con Protección Civil municipal, al menos 35 empleados resultaron afectados y fueron trasladados a unidades médicas para recibir atención. La situación también derivó en la evacuación de personal de las empresas IBM y Molex, ubicadas en las inmediaciones del corredor industrial de Las Pintas y Las Pintitas.

Las autoridades explicaron que el olor se originó en las actividades de secado de alimentos realizadas por la empresa Grupo RCK, proceso que libera compuestos sulfurados cuyo aroma puede confundirse con una fuga de gas. Las condiciones meteorológicas, particularmente una inversión térmica registrada durante la mañana, favorecieron que los vapores permanecieran concentrados a nivel del suelo.

Protección Civil indicó que la compañía había notificado previamente sobre la realización de estos trabajos, los cuales continuarían durante el viernes y sábado, por lo que pidió a la población mantener la calma ante la posibilidad de que el olor vuelva a percibirse en la zona.

La emergencia movilizó a personal de Protección Civil, bomberos y servicios médicos, quienes realizaron labores de revisión y atención a los afectados, además de las acciones preventivas para evitar mayores incidentes en el área industrial.