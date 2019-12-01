Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.— Luis Mario, quien afirma ser propietario de cerca de 400 hectáreas en Yoricostio, municipio de Tacámbaro, denunció que desde 2018 enfrenta una disputa por el predio con una empresa distribuidora de fruta y particulares que también reclaman derechos sobre la propiedad.

En entrevista, acompañado por un perito valuador y su abogado, mostró documentos que, aseguró, acreditan la propiedad. También señaló que los documentos presentados por su contraparte tienen diversas irregularidades, entre ellas firmas de notarios que, afirmó, no corresponden.

“Ya llevamos un juicio civil para la nulidad de todas las escrituras, toda la falsificación de escrituras que se ha hecho hasta el momento. Las escrituras que ellos mismos aportan ante una autoridad tienen coordenadas que no pertenecen a mi predio. Igual, todo eso que presentan es falso. Por esos motivos, que yo ya les he comprobado y demostrado que están en un error, han venido las amenazas. Dicen que ‘muerto el perro, se acaba la rabia’”, indicó.

Comentó que desde 2020 no ha podido ingresar con regularidad a las huertas y que otras personas han cosechado aguacate en el lugar. Aseguró que cuenta con permisos, guías y documentación relacionada con el corte, y que ha presentado denuncias ante las autoridades.

Sobre un reciente intento de ingresar al predio, afirmó que acudió acompañado de elementos de seguridad y que fueron recibidos con agresiones y amenazas por parte de sus contrapartes.

“Poncharon las llantas, los vidrios; en el costado del marco tiene dos machetazos que me dieron directamente”, relató. También señaló que les lanzaron piedras y que los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

El propietario aseguró que las grabaciones han provocado que lo señalen como invasor o como alguien que pretendía robar aguacate. “Nosotros no acudimos a robar, no cortamos ni un aguacate; acudimos debido a que se comprobó que es mi propiedad”, dijo.

Luis Mario afirmó que teme por su vida y que las amenazas también podrían afectar a su familia. Indicó que ha solicitado protección y que busca que las autoridades revisen la documentación y las actuaciones relacionadas con el predio.

También lamentó que, durante años, la Fiscalía General del Estado “solo daba pretextos y alargaba las actuaciones” respecto de las denuncias que presentó ante esa dependencia. Señaló que el caso se encuentra ahora en la Fiscalía General de la República quien da seguimiento también del caso.

Pidió que las autoridades actúen con legalidad, para comprobar y verificar a detalle toda la documentación presentada.