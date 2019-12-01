Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 17:23:39

Nueva York, Estados Unidos, a 20 de noviembre de 2026.- Las negociaciones entre autoridades estadounidenses y la defensa de Rafael Caro Quintero avanzan hacia un posible acuerdo de culpabilidad que podría modificar el rumbo del proceso judicial que enfrenta en Nueva York, luego de que fiscales federales señalaran que la propuesta podría presentarse próximamente para evitar que el caso llegue a juicio.

El narcotraficante mexicano compareció este viernes ante un tribunal federal de Brooklyn, donde ambas partes confirmaron que las conversaciones para alcanzar un acuerdo se han intensificado. Sin embargo, todavía no se dieron a conocer las condiciones que contemplaría la propuesta ni se formalizó algún cambio en su declaración de inocencia.

Mientras continúan las negociaciones, las autoridades mantienen vigente la preparación del juicio, previsto para el 8 de marzo de 2027. Caro Quintero enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos, por los cuales podría recibir una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

El expediente también está relacionado con el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en Jalisco en 1985, crimen que las autoridades estadounidenses atribuyen al exlíder del Cártel de Guadalajara.

La próxima audiencia de procedimiento quedó programada para el 14 de enero de 2027, mientras la Fiscalía y la defensa continúan con las conversaciones para definir si el acusado acepta un acuerdo que permita evitar el juicio.