Benito Juárez, Quintana Roo, a 20 de noviembre de 2026.- Un operativo de seguridad en una de las zonas residenciales de Cancún derivó en la captura de Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, quien es señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto líder y coordinador logístico de una organización dedicada al tráfico de drogas entre México y ese país.

La detención se llevó a cabo durante un cateo en un inmueble ubicado en Puerto Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el detenido estaría relacionado con una estructura criminal que operó entre 2002 y 2006 y que presuntamente trasladaba cocaína y otras sustancias ilícitas. Su nombre figura entre los acusados de ese caso, donde se le atribuye un papel de liderazgo y coordinación de las actividades logísticas.

Los antecedentes señalan que Francisco Gerardo “N” habría ingresado a México el 14 de marzo de 2021 bajo una identidad diferente a la suya, presuntamente para evitar ser localizado por las autoridades.

En territorio mexicano, también cuenta con una carpeta de investigación por presunta delincuencia organizada, relacionada con el acopio y tráfico de armas. Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.