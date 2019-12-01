Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 19:07:12

Uruapan, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- Varios presuntos Agentes de Investigación de la FGE, balearon a un individuo al cual presuntamente intentaron detener, hasta el momento se desconocen el paradero de los presuntos policías y el requerido.

Al respecto se informó, con base en testimonios que frente a las instalaciones de los Bomberos Voluntarios, sobre la avenida Latinoamericana, esquina con Simón Bolívar, en la colonia Los Ángeles, se presentaron varios sujetos que presuntamente eran Policías de Investigación e intentaron detener a un individuo.

Este se opuso a la presunta detención por lo que los “policías”, accionaron armas de fuego logrando lesionar al hombre al cual subieron a una de las camionetas y se retiraron del lugar.

Es de mencionar que hasta el momento se desconoce el paradero del detenido y los pseudo policías.