Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 18:39:56

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- Casi 18 mil peluches que presuntamente infringían derechos de propiedad intelectual fueron detectados y decomisados antes de llegar al mercado mexicano, durante una revisión en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El aseguramiento de 17 mil 958 piezas se realizó en dos contenedores, como resultado de diligencias ministeriales relacionadas con diversas carpetas de investigación, en las que se identificó mercancía que reproducía personajes de marcas reconocidas sin acreditar su autenticidad.

En el primer contenedor fueron encontrados 6 mil 188 peluches de un personaje animado extraterrestre y 2 mil 120 de otra figura de caricatura; mientras que en el segundo se localizaron 7 mil 250 piezas de distintos personajes, 900 de una gatita y mil 500 de una esponja animada.

En las labores de inspección y separación de los productos participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Debido al volumen de los artículos y a la falta de espacio en las instalaciones de almacenamiento, los peluches permanecen en sus contenedores originales bajo resguardo, en tanto las autoridades ministeriales determinan su situación jurídica.

El operativo forma parte de las acciones federales para combatir el ingreso y comercialización de mercancía que presuntamente viola derechos de propiedad intelectual y reforzar la vigilancia en los puntos de entrada al país.