Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:24:52

Shenzhen, China, a 20 de noviembre 2026.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó el “desempeño de la economía mexicana” durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, durante una reunión en la ciudad de Shenzhen, China, en donde reafirmaron la “histórica colaboración”, en medio de las tensiones económicas globales.

“Habló muy bien del desempeño de la economía mexicana y quería compartir con nosotros la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional, no solo sobre México, sino en general de la economía mundial”, señaló la mandataria mexicana.

Además, la jefa del Ejecutivo federal publicó un par de fotografías del encuentro con la directora del FMI, a la que asistió con el canciller, Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Ciencia, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich, y de Energía, Luz Elena González Escobar.

Por su parte, la titular de FMI compartió imágenes, así como el siguiente mensaje:

“Valoré nuestro intercambio sobre los sólidos fundamentos económicos del país, los planes de inversión y seguridad energética, así como la estrategia de digitalización y adopción de la inteligencia artificial (IA)”.