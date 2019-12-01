Evacúan dos comunidades en Tlaxcala por fuga de gas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 12:57:22

Tlaxcala, Tlaxcala, a 12 de septiembre 2025.- Habitantes de la comunidad de Tepuente y San Fleipe Hidalgo, en el estado de Tlaxcala, fueron evacuadas debido a una fuga en un ducto de gas perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), a través de un comunicado en redes sociales en el que detalló que esta acción fue para resguardar la integridad de los habitantes de dicha localidades.

“Ante la fuga de gas LP en un ducto de Pemex de Nanacamilpa, se informa que las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo fueron evacuadas para resguardar la integridad física de los habitantes”, apuntó la autoridad.

De igual forma, se informó que personal de la Guardia Nacional cerró las válvulas de los ductos de Pemex involucrados en esta fuga de gas.

Al sitio de la fuga arribó la Coordinación de Protección Civil Tlaxcala (PC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), personal de Seguridad Física de Pemex, además de autoridades municipales.