ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:23:54

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.- La línea de autobuses ETN Turistar informó que los servicios desde y hacia los estados de Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Colima permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso, debido a que no existen condiciones seguras para transitar por las carreteras.

A través de un aviso dirigido a sus usuarios, la empresa señaló que la reactivación de las corridas dependerá de que las condiciones en las vías de comunicación sean las idóneas para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de los operadores.

La compañía recomendó a las personas que tengan viajes programados consultar el estatus de sus corridas por medio de sus canales oficiales y redes sociales, a fin de conocer cualquier actualización.

ETN agradeció la comprensión de sus usuarios ante la situación actual y reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de quienes utilizan sus servicios.

