Aprehende la GC a sujeto en posesión de un arma “hechiza” y hierba verde en la colonia Defensores de Puebla de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:51:03

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil del agrupamiento de Binomios Caninos, lograron la detención de un sujeto que portaba un arma “hechiza” y mariguana.

Al respecto se informó que los agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la colonia Defensores de Puebla.

En un momento determinado los oficiales tuvieron a la vista a un individuo en actitud sospechosa, al cual le marcaron el alto.

Fue al revisarle sus pertenencias que se le encontró un arma de fuego “hechiza”, y una bolsa con mariguana.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.