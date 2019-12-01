Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:41:22

Ciudad de México, 22 de febrero del 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el fallecimiento de elementos federales que participaron en el operativo del domingo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el diplomático reconoció la valentía y el compromiso de los uniformados mexicanos, y expresó su solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida durante la operación.

“Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias”, escribió.

Johnson también señaló que quienes han portado el uniforme comprenden el dolor que implica perder a un compañero en el cumplimiento del deber, y subrayó que su sacrificio contribuye a fortalecer la paz y la seguridad de ambas naciones.

Finalmente, afirmó que Estados Unidos se une a las autoridades mexicanas para honrar la memoria de los elementos caídos.