Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum

Fecha: 23 de Febrero de 2026

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- El empresario Elon Musk reaccionó en redes sociales a los hechos violentos registrados en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su plataforma X, el magnate respondió a un video en el que se observa un establecimiento de la cadena Costco incendiado, en medio de la ola de disturbios. Como reacción, publicó un emoji que expresa quedarse “sin palabras”.

Posteriormente, Musk hizo un comentario directo sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que “dice lo que sus jefes del cártel le dicen”, declaración que generó una fuerte discusión en redes sociales.

El mensaje del empresario avivó la conversación digital sobre la situación de seguridad en el país y provocó múltiples reacciones tanto de apoyo como de crítica hacia el Gobierno de México, que encabeza Sheinbaum Pardo.