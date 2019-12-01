Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:12:32

Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero del 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la activación del Código Rojo tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, permitió una respuesta oportuna y coordinada entre los tres niveles de gobierno para preservar la seguridad en la entidad.

El mandatario estatal señaló que las medidas preventivas implementadas han favorecido que las actividades económicas, sociales y religiosas comiencen a restablecerse de manera paulatina.

En coordinación con la mesa estatal de seguridad, anunció que las clases presenciales en todos los niveles educativos se reanudarán el miércoles 25 de febrero.

Asimismo, indicó que las actividades económicas volverán a operar en su totalidad a partir del martes.

Detalló que el transporte público funcionará con normalidad, incluidas las plataformas digitales de movilidad y entrega de alimentos. También retomarán operaciones regulares las tiendas de autoservicio y conveniencia, centrales de abasto, bancos y rutas de transporte foráneo.

En el caso de Puerto Vallarta, explicó que se desplegó personal para garantizar el abasto de alimentos, el servicio en la zona hotelera y la reactivación del transporte público, mientras que el aeropuerto continúa recibiendo vuelos con normalidad.

En la zona metropolitana de Guadalajara, los servicios municipales como aseo público, mantenimiento de parques y jardines, alumbrado, mercados, tianguis y espacios públicos también comienzan a operar con regularidad. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanza igualmente en la recuperación de sus operaciones habituales.

De mantenerse las condiciones actuales, el gobernador adelantó que propondrá levantar el Código Rojo en la sesión de la mesa estatal de seguridad programada para el 24 de febrero.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad jalisciense a mantenerse unida para consolidar el regreso a la normalidad en el estado.